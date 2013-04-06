Необходимо, чтобы движок DLE 9.5 выдавал 404 ошибку при запросе персональной страницы пользователя по адресу например: http://site.ru/user/hxvmgyar/, если этот пользователь уже удален из системы. Сейчас при запросе данной страницы выдается сообщение, что такого пользователя уже ...
Создание скелета сайта на WP
Вышлю макеты,тз
Распишу как все должно функционировать
В любом цвете,на любом фоне
Разработка дизайна это будет 2-ой этап проекта
Выбранный исполнитель
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