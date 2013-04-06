Создание скелета сайта на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки151 просмотр

Вышлю макеты,тз

Распишу как все должно функционировать

В любом цвете,на любом фоне

Разработка дизайна это будет 2-ой этап проекта

WordPress
12 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Работать легко и просто,прислушивался к моему макету предлагал не большие доработки внеси всегда на связи Спасибо
Сотрудничестве прошло успешно. Рекомендую данного заказчика

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад