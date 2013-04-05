Разработка сайта-каталога на готовой CMS

Требуется создание сложного сайта-каталога (более 1000 позиций) на одной из распространенных CMS (лучше UMI, но не принципиально).

Страницы нарисованы и сверстаны, надо только натянуть на движок и в дальнейшем разместить на сервере заказчика.

Краткое описание проекта и старницы в прилагаемаом файле.

Оплата – нал и безнал.

Требования:

Опыт разработки

Терпение к закидонам заказчика

Если Вы в Москве – совсем прекрасно.

От вас – срок и стоимость работ, а так же рекомендуемую CMS

Писать можно в личку.

Пожалуйста, внимательно посмотрите на ссылки и функции.