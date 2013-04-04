Натянуть и сделать функционал на Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки135 просмотров

Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин.

Нужно натянуть и сделать нужный функционал.

Пишите о вашем опыте с Друпалом, хорошо если с примерами сложными, может модули создавали.

О ваших навыках, знаниях технологий.

ТЗ кандидатам. Желательно сразу ваш email указывайте.

BootstrapDrupal
12 лет назад
Bojo
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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