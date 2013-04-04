джпеги интернет магазина - http://redline.od.ua/JPG1.zip Подгружаться товары будут с прайса пример прайса прилагаю.
Натянуть и сделать функционал на Drupal
Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин.
Нужно натянуть и сделать нужный функционал.
Пишите о вашем опыте с Друпалом, хорошо если с примерами сложными, может модули создавали.
О ваших навыках, знаниях технологий.
ТЗ кандидатам. Желательно сразу ваш email указывайте.
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