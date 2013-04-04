Перенос сайта на Джумла 2.5, личный кабинет

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки80 просмотров

Добрый день! Нужно перенести сайт www.vnebo.su с Джумла Версия 1.5.20 на 2.5 и сделать личный кабинет, в котором будут отображаться выбранные посетителями туры и ссылки на разные способы их оплаты.

Joomla
12 лет назад
Ayyyy
Юлия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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