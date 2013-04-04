Создание интернет-магазина на modX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок152 просмотра

Нужно сделать интернет магазин на modx.

Дизайны в приложении для оценки.

В проекте отписывайте цену и срок исполнения, без этого ответ даже рассматриваться не будет.

MODX
12 лет назад
Nikolay63
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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