Работа по сайту на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка119 просмотров

Нужен специалист по системе Drupal. Для сайта нужны дополнительные модули.

Сайт talantam.com

тз в прикрепленном файле

icq для связи 266 420 080

Drupal
12 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nattusia
Наталья 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$65
1 день
Отличный исполнитель! Большое внимание к деталям и качественная работа. Рекомендую!
Приятно было сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nattusia
Наталья 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад