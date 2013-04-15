Требуется создать каталог объявлений на wordpress. Это должна быть тема/плагин. Дизайн предоставлю готовый, тз есть. Кратко - работа с регистрацией пользователей, счета пользователей, админка пользователей ...
Работа по сайту на Drupal
Нужен специалист по системе Drupal. Для сайта нужны дополнительные модули.
Сайт talantam.com
тз в прикрепленном файле
icq для связи 266 420 080
Выбранный исполнитель
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