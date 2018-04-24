Nattusia

Наталья Nattusia

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Все работы на Drupal

Доброго времени суток.

Более 5 лет счастливо работаю с cms Drupal.

За это время много всего переделала и переписала.

Иногда проще написать модуль самой, чем брать 5 модулей "на все случаи жизни" с друпал орг.

Вот немногое из того, что я умею делать.

  • Написание полноценных технических заданий - от 100 у.е.
  • Интеграция сайта с почтовыми системами (юнисендер, мейл-чимп и им подобными)
  • Интеграция сайта с социальными сетями
  • Создание собственной системы почтовых рассылок на сайте
  • Подключение платежных систем
  • Написание скрипта для массового обновления товарной номенклатуры сайта
  • Интеграция с системами 1С, Мой склад и др.
  • Разработка индивидуального функционала для управления заказами в интернет-магазине.
  • Выгрузка товаров на Яндекс-Маркет
  • Выгрузка товаров на торговые площадки (TIU.ru Pulscen и тд.) с возможностью индивидуальной донастройки.
  • Создание системы тестирования на сайте
  • Парсинг сайтов в различных проявлениях
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Отзывы заказчиков

sovernet
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Требуется доработать сайт на CMS Drupal (for NR)
Drupal
Рекомендую! Отличный специалист (стка :-) по Drupal
Отличный заказчик. Хорошая постановка задач. Отличная коммуникация. Оплата идеально быстрая. Рекомендую.
Ответный отзыв
zerkalo-I
Татьяна 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Срочно необходимо исправить баг в сайте на Drupal 7
Drupal
Отличный специалист! Думающий! Не просто делает, а дает рекомендации, как лучше и оптимальнее выполнить задачу. Всё максимально прозрачно: что делается и зачем. Давно искала специалистов такого уровня. Планирую сотрудничать на постоянной основе.
Очень хороший заказчик. Внимательно относится к обсуждению и постановке задач. Хорошо знает специфику работы проекта. Адекватен. Коммуникация отличная. Оплата исключительно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rent3
57 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Адаптация сайта на друпал 7 под мобильные устройства
Drupal
Наталья предложила более простое решение, чем предполагалось. Все сделано быстро и качественно. Ответственный исполнитель, всегда на связи.
Отличный заказчик. Советуется, думает, не торопит. Четко определяет задачи. Платит вовремя.
Ответный отзыв
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Мелкие правки на Друпал
Drupal
Все быстро и четко. Рекомендую.
Задача поставлена четко. Заказчику все нравится. Оплатил в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Консультация по Drupal 7.34
Drupal
Спасибо!
На здоровье.
Ответный отзыв
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