Все работы на Drupal

Доброго времени суток.

Более 5 лет счастливо работаю с cms Drupal.

За это время много всего переделала и переписала.

Иногда проще написать модуль самой, чем брать 5 модулей "на все случаи жизни" с друпал орг.

Вот немногое из того, что я умею делать.