Все работы на Drupal
Доброго времени суток.
Более 5 лет счастливо работаю с cms Drupal.
За это время много всего переделала и переписала.
Иногда проще написать модуль самой, чем брать 5 модулей "на все случаи жизни" с друпал орг.
Вот немногое из того, что я умею делать.
- Написание полноценных технических заданий - от 100 у.е.
- Интеграция сайта с почтовыми системами (юнисендер, мейл-чимп и им подобными)
- Интеграция сайта с социальными сетями
- Создание собственной системы почтовых рассылок на сайте
- Подключение платежных систем
- Написание скрипта для массового обновления товарной номенклатуры сайта
- Интеграция с системами 1С, Мой склад и др.
- Разработка индивидуального функционала для управления заказами в интернет-магазине.
- Выгрузка товаров на Яндекс-Маркет
- Выгрузка товаров на торговые площадки (TIU.ru Pulscen и тд.) с возможностью индивидуальной донастройки.
- Создание системы тестирования на сайте
- Парсинг сайтов в различных проявлениях
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
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Рекомендую! Отличный специалист (стка :-) по Drupal
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Хорошая постановка задач. Отличная коммуникация. Оплата идеально быстрая. Рекомендую.
$50
10 баллов
8 лет назад
Drupal
Отличный специалист! Думающий! Не просто делает, а дает рекомендации, как лучше и оптимальнее выполнить задачу. Всё максимально прозрачно: что делается и зачем. Давно искала специалистов такого уровня. Планирую сотрудничать на постоянной основе.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Внимательно относится к обсуждению и постановке задач. Хорошо знает специфику работы проекта. Адекватен. Коммуникация отличная. Оплата исключительно в срок. Рекомендую.
$50
10 баллов
8 лет назад
Drupal
Наталья предложила более простое решение, чем предполагалось. Все сделано быстро и качественно. Ответственный исполнитель, всегда на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Советуется, думает, не торопит. Четко определяет задачи. Платит вовремя.
$5
10 баллов
8 лет назад
Drupal
Все быстро и четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Заказчику все нравится. Оплатил в срок. Спасибо.
$1
10 баллов
9 лет назад
Drupal
Спасибо!
Ответный отзыв
На здоровье.
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