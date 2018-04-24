Drupal 7 верстка. Нужен верстальщик со знанием Drupal

Нужно сверстать сайт ресторана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доверстать страницу добавления ноды.
Подробное задание на видео.
Макет и скрин текущей страницы прикрепил.
Обязательно:
Верстать по drupal-way.
Верстать по ftp на моем сервере.
Не затягивать с выполнением. Не беритесь за задание если у Вас уже более двух проектов!!!
Ещё не весь функционал готов.
Поэтому что-то попрошу еще доделать во время верстки.
Если Вы не сильный программист Drupal ничего страшного, подскажу.
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Проверочные вопросы к кандидату:
1. Например при клике на ссылку "контактная информация" должно появится всплывающее окошко со всеми контактами автора объявления, которые указаны в его профиле. Контакты подгрузятся на страницу из базы данных в момент клика.
Расскажите как реализуете открытие такого окошка? С помощью каких функций?
2. Расскажите как реализуете верстку двух полей ("Цена" и "С НДС") созданных модулей Double Field ?
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Оцените примерную стоимость и сроки верстки этой страницы. Сколько на верстку и сколько на программирование по-отдельности.
Какие вопросы по заданию?
PS
Читайте задание и отвечайте на вопросы. Иначе проигнорирую.
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