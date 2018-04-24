Drupal 7 верстка. Нужен верстальщик со знанием Drupal

Нужно доверстать страницу добавления ноды.

Подробное задание на видео.

youtu.be/Y6OYwRbCIGI

Макет и скрин текущей страницы прикрепил.

Обязательно:

Верстать по drupal-way.

Верстать по ftp на моем сервере.

Не затягивать с выполнением. Не беритесь за задание если у Вас уже более двух проектов!!!

Ещё не весь функционал готов.

Поэтому что-то попрошу еще доделать во время верстки.

Если Вы не сильный программист Drupal ничего страшного, подскажу.

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Проверочные вопросы к кандидату:

1. Например при клике на ссылку "контактная информация" должно появится всплывающее окошко со всеми контактами автора объявления, которые указаны в его профиле. Контакты подгрузятся на страницу из базы данных в момент клика.

Расскажите как реализуете открытие такого окошка? С помощью каких функций?

2. Расскажите как реализуете верстку двух полей ("Цена" и "С НДС") созданных модулей Double Field ?

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Оцените примерную стоимость и сроки верстки этой страницы. Сколько на верстку и сколько на программирование по-отдельности.

Какие вопросы по заданию?

PS

Читайте задание и отвечайте на вопросы. Иначе проигнорирую.