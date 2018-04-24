Drupal 7 верстка. Нужен верстальщик со знанием Drupal

HTML-версткаЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Нужно доверстать страницу добавления ноды. 

Подробное задание на видео.  

youtu.be/Y6OYwRbCIGI 

Макет и скрин текущей страницы прикрепил. 

Обязательно: 

Верстать по drupal-way.  

Верстать по ftp на моем сервере.  

Не затягивать с выполнением. Не беритесь за задание если у Вас уже более двух проектов!!! 

Ещё не весь функционал готов.  

Поэтому что-то попрошу еще доделать во время верстки.  

Если Вы не сильный программист Drupal  ничего страшного, подскажу. 

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Проверочные вопросы к кандидату: 

1. Например при клике на ссылку "контактная информация" должно появится всплывающее окошко со всеми контактами автора объявления, которые указаны в его профиле. Контакты подгрузятся на страницу из базы данных в момент клика.   

Расскажите как реализуете открытие такого окошка? С помощью каких функций?  

2. Расскажите как реализуете верстку двух полей ("Цена" и "С НДС") созданных модулей Double Field  ? 

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Оцените примерную стоимость и сроки верстки этой страницы. Сколько на верстку и сколько на программирование по-отдельности. 

Какие вопросы по заданию? 

PS   

Читайте задание и отвечайте на вопросы. Иначе проигнорирую.

Drupal
6 лет назад
Nattusia
Наталья 
45 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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