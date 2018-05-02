Верстка сайта

Мне нужно сделать сайт из 7 текстовых страниц: Главная страница и 6 дополнительных разделов, ссылки на которые будут в боковом меню Сайта. Будет дизайн Главной страницы (основной каркас), внутри которого будет размещаться содержание всех 7 страниц ...