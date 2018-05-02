Внести изменения на сайте wordpress

ДД! Необходимо внести изменения на сайте, сайт создан на wordpress, есть макеты сайта, конечный вариант должен быть 100% как на макетах! Только

через безопасную сделку! В дальнейшем готовы сотрудничать на прямую.

Макеты отправлю в личку