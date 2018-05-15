Дизайн и верстка сайта по полиграфии

$250
HTML-версткаЗавершен9 заявок311 просмотров
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Нужен интересный дизайн примерно на 15 страниц сайта, точно понятия как все будет выглядет нет, но могу все обьяснить в скайпе и на прототипах, жду быстрого ответа, и инициативности от человека который возьмется за проэкт

Верстка сайта
6 лет назад
molchanova_ira
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
freemet
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$200
14 дней
Отличный молодой специалист, дал с первых минут понять что все будет на уровне, осталась довольна Даниилом, всегда отвечал на любые вопросы, дал свою идею видения проекта и воплотил ее. Рекомендую!
Ирина хороший человек, но плохой заказчик, все сделал без каких либо заданий и примерных ожиданий. Оплату ждал долго и не полностью Рад что все устроило, но больше за подобную работу не возьмусь
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