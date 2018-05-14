Сделать карусель (адаптивную)

Добрый день! Нужно верстать таким же [url=https://vk.cc/80Dwbg]vk.cc/80Dwbg[/url] то есть вместе макетов у меня такой сайт [url=https://vk.cc/80Dwbg]vk.cc/80Dwbg[/url] и надо точь в точь сверстать такой же сайт и изменить цветовая схема и графика. Уточню что НЕ НАДО скопировать верстка, надо именно сверстать с ...