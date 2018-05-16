Избавиться от страниц вложения медиафайлов attachment wordpress Сейчас.
Заверстать видео бэкграунд (адаптив, desktop, ios, android и тд.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: одностраничник
CMS: нет, на файлах
Url: podgonchiki.com (лишнее убрано, оставил демо файлы для работы, на боевой проект перенесу сам)
Задача 1: На сайте фоном должна бесшовно проигрываться последовательность видео, к которым в будущем будут добавляться новые ролики путем добавления их в index.html (или в main.js, без разницы куда, главное без костылей).
Сценарии отображения видео в момент загрузки страницы:
- Ни одно видео не загружено - отображается изображение-заглушка (bgFullHD.png)
- Загрузились видео 1 и 2 - отображаются видео 1 и 2 поочередно, сменяя друг друга до момента, пока не загрузились следующие ролики.
- Как только загрузилось видео №3 оно встраивается в последовательность отображения, а именно 1, 2, 3, 1, 2, 3… и т.д., пока не загрузятся следующие.
- Свыше 1921px - 4k
- В промежутке 1281-1920px - FullHD
- До 1280px - HD
Задача 3: В правой части видео по всей высоте будут чередоваться товары, поэтому, при масштабировании (в рамках заданного разрешения) видео должно выравниваться по правому краю. Без белых полос по краям, лучше пусть пропорционально сверху и снизу отсекается часть видео.
Задача 4: Должна присутствовать и корректно везде работать (она там есть, не пролюбите её) кнопка stop/play для бэкграунда. На мобильных кнопка не всегда работает, надо исправить.
Своими силами получилось, что получилось. Если надо посмотреть, как должны отображаться элементы в адаптиве - масштабируйте окно браузера. При просмотре через консоль адаптива нет совсем, нужно тоже исправлять.
Мне не важна технология реализации, главное - корректное отображение на десктопе и мобильных устройствах, android, ios, winmob и т.д.
Пишите пожалуйста в личку сразу стоимость (желательно по каждой задаче отдельную оценку), срок и как верстать будете. Можем и по-телефону пообщаться, если есть необходимость.
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