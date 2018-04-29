Верстка сайта

Добрый день!

Нужно верстать таким же vk.cc/80Dwbg то есть вместе макетов у меня такой сайт vk.cc/80Dwbg и надо точь в точь сверстать такой же сайт и изменить цветовая схема и графика.

Уточню что НЕ НАДО скопировать верстка, надо именно сверстать с нуля то есть вся графика надо взять отсюда (конце проекта надо изменить графика) vk.cc/80Dwbg но html и css должна быть уникальными то есть с нуля написано.

Пишите цена без цен не рассматриваю заявки.

Всего 8-10 страниц.