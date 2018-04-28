Вёрстка web-сайта

Есть дизайн 3 страниц: главная, каталог, статья. Нужно сделать сео валидную верстку и натянуть на wordpress последней версии, при этом корректно вписать элементы в CMS, чтобы они были удобно для редактирования. Сайт не должен разъезжаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ кроссбраузерная адаптивная вёрстка дизайна под ширину (320, 480, 720, 1024, 1366, 1440, 1920, 2560 px).
Дизайн выполнен в скетче.
Дизайн:
https://projects.invisionapp.com/share/QSGG5BMAD95/
Чтобы посмотреть все страницы нажмите на иконку таблицы (в правом нижнем углу).
В вёрстке использовать контент-рыбу как на дизайне.
Необходимо плавная верстка, с микровзаимодействиями для пользователя.
В ответе на задание отправляйте: сроки/цены и ссылки на выполненную вами верстку.
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