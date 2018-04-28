Вёрстка web-сайта

HTML-версткаЗакрыт19 заявок297 просмотров
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Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ кроссбраузерная адаптивная вёрстка дизайна под ширину (320, 480, 720, 1024, 1366, 1440, 1920, 2560 px). 

Дизайн выполнен в скетче. 

Дизайн: 

https://projects.invisionapp.com/share/QSGG5BMAD95/

Чтобы посмотреть все страницы нажмите на иконку таблицы (в правом нижнем углу). 

В вёрстке использовать контент-рыбу как на дизайне. 

Необходимо плавная верстка, с микровзаимодействиями для пользователя. 

В ответе на задание отправляйте: сроки/цены и ссылки на выполненную вами верстку.

6 лет назад
1stst
Павел 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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