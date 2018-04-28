Вёрстка web-сайта

Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ кроссбраузерная адаптивная вёрстка дизайна под ширину (320, 480, 720, 1024, 1366, 1440, 1920, 2560 px).

Дизайн выполнен в скетче.

Дизайн:

https://projects.invisionapp.com/share/QSGG5BMAD95/

Чтобы посмотреть все страницы нажмите на иконку таблицы (в правом нижнем углу).

В вёрстке использовать контент-рыбу как на дизайне.

Необходимо плавная верстка, с микровзаимодействиями для пользователя.

В ответе на задание отправляйте: сроки/цены и ссылки на выполненную вами верстку.