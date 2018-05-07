Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен16 заявок305 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кроссбраузерно. С адаптацией.

js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.

Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами.

Джепеги -- https://yadi.sk/d/ffsQmg-s3UrAMu

важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных

устройствах на вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать типо

кнопки-бургера -- пишите, дорисуем); придираться к внешнему виду на

мобильных устройствах не будем.

Выбранному исполнителю предоставлю psd.

Указывайте вашу цену и сроки.

Верстка сайта
6 лет назад
artdynamica
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
grafick
Сергей 
42 годаМолдова
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
4 дня
Всё в порядке. Сделал все правки без вопросов.
Вторая работа у данного заказчика, все прошло гладко. Рекомендую.
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