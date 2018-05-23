Имеются шаблоны страниц сайта в PSD и PNG-форматах. Шаблоны имеются в 3 вариациях: для пк, планшетов и мобильные размеры. По этим шаблонам нужно сначала произвести адаптивную верстку с использованием flexbox и/или bootstrap, полностью удовлетворяющую исходным ...
СЕО валидная верстка с натяжкой на wordpress 3 страниц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн 3 страниц: главная, каталог, статья.
Нужно сделать сео валидную верстку и натянуть на wordpress последней версии, при этом корректно вписать элементы в CMS, чтобы они были удобно для редактирования.
Сайт не должен разъезжаться на мобильных устройствах.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Требуется поправить верстку. Выкачал сайт. Нужно поправить пути. Страницы из htm поправить в html, скрипты и контент переложить к нам на сервер, css, картинки все скачалось., а которые не до качались , скачать. Возможно, проще будет ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен верстальщик со знанием Bootstrap и JS, для доработки макетов и верстки новых страниц. Примеры макетов во вложении, нужно верстать только контент – остальное есть.HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Сверстать сайт по предоставленному дизайну. Оптимизировать и настроить работу на хостинге. Доработать замечания. Настроить в блоки в Вордперсе для редактирования пользователем. Срок: до 2 мая.HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна верстка и программная часть Доски Обьявлений Тут макеты https://cloud.mail.ru/public/51678ad84b94/Desktop.rarHTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо качественно выполнить верстку экстранет сайта. Один в один в соответсвии с дизайном. Макеты есть.HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист по WP на небольшие задачи: - заверстать шапку по макету (доработки купленной темы) включая адаптацию шапки. - изменение стиля нескольких виджетов. ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕHTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $240
Необходимо модифицировать существующую верстку сайта [url=http://tps.dev.suhinin.com/products/]http://tps.dev.suhinin.com/products/[/url], дизайн страниц сверстан в Figma (аналог Sketch) [url=https://www.figma.com/file/lcuw2IQE2ZEG3graY1okVy/TPS-1]https://www.figma.com/file/lcuw2IQE2ZEG3graY1okVy/TPS-1[/url]. Работа в целом не очень большая, но есть вот такие особенности. Срок – в течение недели. Ссылки, где можно посмотреть текущий сайт ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать рассылку по нашей базе клиентов около 1500 ящиковСделать верстку письма. http://geteml.com/ru/web_letter/63i3t3nqyi3dfahtfpizsdom1x43yadjsqyjayfe (пример письма). сайт: https://butik-room.storeland.ru/catalog. Если работа устроит возможно долгосрочное сотрудничество. P.S. Дилетантов без отзывов и работ просьба не беспокоить! Обязательные требования: отчет по открытым и доставленным письмамHTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $32
Верстка лендинга по PSD файлу Срок 01.05.2018 до 09.00 по МСК Стоимость 2000 рублей Важно что бы верстка была кроссбраузерной и адаптивной Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Откликаясь на работу прикрепляйте свои работы Все подробности обсудим с кандидатом лично.HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад