СЕО валидная верстка с натяжкой на wordpress 3 страниц

$50
HTML-версткаЗавершен11 заявок340 просмотров
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Есть дизайн 3 страниц: главная, каталог, статья.

Нужно сделать сео валидную верстку и натянуть на wordpress последней версии, при этом корректно вписать элементы в CMS, чтобы они были удобно для редактирования.

Сайт не должен разъезжаться на мобильных устройствах.

WordPress
6 лет назад
dmitry2
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
5 дней
Исполнитель хорошо справился, уложился в срок. Работа качественная, рекомендую. В конце проекта исполнитель предложил несколько своих идей по проекту, предложил удачно, за что ему отдельное спасибо! :)
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