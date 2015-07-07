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- Создание сайта отзывов на тему "работа"212 просмотров
- Верстка сайта визитики229 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Исполнитель смог все сделать даже не имея прямой доступ к движку сайта. Огромное спасибо) Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Все на уровне. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.
$15
10 баллов
8 лет назад
Быстро, хорошо! Рекомендую
Ответный отзыв
Все на уровне! рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
спасибо всё супер!
Ответный отзыв
Все на уровне. Горячо рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Дмитрий отличный исполнитель! Очень быстро и качественно справился с работой! Рекомендую!
Ответный отзыв
ТЗ, Оплата. все на уровне четко, быстро и понятно. Горячо рекомендую.
$15
10 баллов
8 лет назад
Все четко - были мелкие правки - но оперативно все решили =) рекомендую
Ответный отзыв
Все на уровне. Рекомендую!
Веб-программирование
19 отзывов
$8/час
от $8
нет рейтинга
HTML-верстка
12 отзывов
$8/час
от $10
нет рейтинга