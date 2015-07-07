dmitry2

Дмитрий dmitry2

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Предлагаю свои услуги в области веб разработки:

-Верстка

-Поддержка

-Доработка сайтов

Технологии: html,css,js,xml,xsl,php,mysql,knockout,angular,umbraco(.net cms),

а также знание некоторых asp.net фреймворков

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAngularASP.NET
Портфолио
Отзывы заказчиков
Flautr1
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Выборка из БД через выпадающий список
Отличная работа. Исполнитель смог все сделать даже не имея прямой доступ к движку сайта. Огромное спасибо) Все на высшем уровне!
Все на уровне. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
JFrolo
Юрий 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Настроить редирект
Быстро, хорошо! Рекомендую
Все на уровне! рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработка скрипта java
спасибо всё супер!
Все на уровне. Горячо рекомендую!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Подправить верстку
Дмитрий отличный исполнитель! Очень быстро и качественно справился с работой! Рекомендую!
ТЗ, Оплата. все на уровне четко, быстро и понятно. Горячо рекомендую.
Ответный отзыв
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сверстать быстрый просмотр + javascript
Все четко - были мелкие правки - но оперативно все решили =) рекомендую
Все на уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
19 отзывов
$8/час
от $8
нет рейтинга
HTML-верстка
12 отзывов
$8/час
от $10
нет рейтинга