Mariana_P

Марьяна Mariana_P

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Контент, наполнение, редактирование документов, поиск информации

﻿Не нравится однотипная и монотонная работа - отдайте ее мне!

Занимаюсь наполнением, опыт есть.

Выполняю любую работу, которая связана с документами, файлами exel и поиском информации.

Лучший показатель умения - выполненная работа, поэтому с готовностью берусь за небольшие тестовые задания.

Также очень люблю монотонную и однотипную работу.

Работаю как с популярными CMS, так и с самописными.

Быстро вникаю в суть работы, на связи почти целые сутки.

Люблю конкретику. Цените свое и мое время.

Skype: mariana.slobodyska

Telegram: @mariana_pl

Почта: [email protected]

Доп.вопросы в личку. С удовольствием отвечу))

Сайты:

lichniekabineti.ru

zaimybezotkaza.ru

elitekosmetika.ru

kaybash.com.ua

Hotels24.ua

joybyjoy.ru

talentgrower.com

tableto4ki.ru

buyparfum.com.ua

и другие.

Стоимость часа работы от 350 р.

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Отзывы заказчиков

p_alionka
Алёна 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
8 баллов
6 лет назад
Администратор группы whatsapp
Было не просто, но Марьяна справилась :) Продолжаем сотрудничество.
Прекрасный заказчик. Коммуникация на высшем уровне. Понимающий и лояльный. Очень рада сотрудничеству. Оплата в срок.
Ответный отзыв
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Добавлять посты на сайт - копировать с другого плюс картинка
WordPress
Продолжаем сотрудничество - Марьяна взяла на себя работу по наполнению сайта, вместе с поиском картинок и рубриками. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Оплата мгновенно, всегда на связи. Очень понимающий. Продолжаем сотрудничество)
Ответный отзыв
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Простой копипаст, но строго по расписанию
Марьяна очень ответственный и добросовестный исполнитель. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Один из самых-самых крутых заказчиков. Коммуникация 150 из 100. Оплата сразу и без задержек. Терпение и понимание 200 из 100. Работать с таким заказчиком одно удовольствие.
Ответный отзыв
Bounty_travel
Алина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Собрать картинки для сайта
Спасибо работа выполнена в полном объеме и в срок. Будем дальше работать
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, мгновенная оплата. Буду рада новым совместным проектам.
Ответный отзыв
kot117
Котов 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Создать 40 анкет на сайте.
Ответственный исполнитель, выполнила все в срок, ответственно подходит к выполнению задания.
Подробное ТЗ. На связи. Оплата сразу. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
14 отзывов
$5/час
от 1 дня
#58