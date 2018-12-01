Контент, наполнение, редактирование документов, поиск информации

﻿Не нравится однотипная и монотонная работа - отдайте ее мне!

Занимаюсь наполнением, опыт есть.

Выполняю любую работу, которая связана с документами, файлами exel и поиском информации.

Лучший показатель умения - выполненная работа, поэтому с готовностью берусь за небольшие тестовые задания.

Также очень люблю монотонную и однотипную работу.

Работаю как с популярными CMS, так и с самописными.

Быстро вникаю в суть работы, на связи почти целые сутки.

Люблю конкретику. Цените свое и мое время.

Skype: mariana.slobodyska

Telegram: @mariana_pl

Почта: [email protected]

Доп.вопросы в личку. С удовольствием отвечу))

Сайты:

lichniekabineti.ru

zaimybezotkaza.ru

elitekosmetika.ru

kaybash.com.ua

Hotels24.ua

joybyjoy.ru

talentgrower.com

tableto4ki.ru

buyparfum.com.ua

и другие.

Стоимость часа работы от 350 р.