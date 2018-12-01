Контент, наполнение, редактирование документов, поиск информации
Не нравится однотипная и монотонная работа - отдайте ее мне!
Занимаюсь наполнением, опыт есть.
Выполняю любую работу, которая связана с документами, файлами exel и поиском информации.
Лучший показатель умения - выполненная работа, поэтому с готовностью берусь за небольшие тестовые задания.
Также очень люблю монотонную и однотипную работу.
Работаю как с популярными CMS, так и с самописными.
Быстро вникаю в суть работы, на связи почти целые сутки.
Люблю конкретику. Цените свое и мое время.
Skype: mariana.slobodyska
Telegram: @mariana_pl
Почта: [email protected]
Доп.вопросы в личку. С удовольствием отвечу))
Сайты:
и другие.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
6 лет назад
Было не просто, но Марьяна справилась :) Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Коммуникация на высшем уровне. Понимающий и лояльный. Очень рада сотрудничеству. Оплата в срок.
$8
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Продолжаем сотрудничество - Марьяна взяла на себя работу по наполнению сайта, вместе с поиском картинок и рубриками. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Оплата мгновенно, всегда на связи. Очень понимающий. Продолжаем сотрудничество)
$10
10 баллов
6 лет назад
Марьяна очень ответственный и добросовестный исполнитель. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Один из самых-самых крутых заказчиков. Коммуникация 150 из 100. Оплата сразу и без задержек. Терпение и понимание 200 из 100. Работать с таким заказчиком одно удовольствие.
$50
10 баллов
6 лет назад
Спасибо работа выполнена в полном объеме и в срок. Будем дальше работать
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, мгновенная оплата. Буду рада новым совместным проектам.
$18
10 баллов
6 лет назад
Ответственный исполнитель, выполнила все в срок, ответственно подходит к выполнению задания.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ. На связи. Оплата сразу. Рекомендую.
Наполнение сайтов
14 отзывов
$5/час
от 1 дня
#58