kot117

Котов kot117

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
$1400
10 баллов
год назад
Дизайн+верстка
Адаптивный дизайнВерстка сайтов
Приятно было работать с Константином. Своевременная оплата, всегда на связи, погружен в проект не меньше разработчика) Буду ждать новые таски)
Артем все сделал согласно тз и раньше срока, как исполнителя рекомендую, спасибо.
Ответный отзыв
bleih
42 года
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Настроить прием платежей на сайте
Заказчит чётко назначил цели, оплату произвёл без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Работа выполнена в полном объеме, результатом доволен.
Ответный отзыв
Ex3muct
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать 47 анкет на сайте
все на уровне. быстро, понятно и в срок!
Квк всегда все качественно и в срок
Ответный отзыв
Ex3muct
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Создать 80 анкет на сайте
четкая постановка задач, быстрая оплата, рекомендую.
Исполнитель ответственно подошел к работе
Ответный отзыв
sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Подключить платежную систему oplata.info к сайту. Работы на 30 минут
Всё отлично! Рекомендую!
Исполнитель сразу взялся за работу и выполнил все в течении часа и без лишних вопросов, рекомендую.
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