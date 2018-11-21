- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно настроить прием платежей на сайте через сервис https://acquiring.obmenka.ua/ что бы пользователь пополнил баланс и деньги зачислились на внутренний счет.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Урл и ключевое слово в файле, нужно вывести в топ 5 яндекс по одному запросу, озвучивайте сроки и цену.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Внизу фото логотип, обрезать фото по логотип, повернуть горизонтально и сохранить не меняя имени файла. 500р. Сделать в течении 2 дней.Обработка фотографий16 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на движке http://script-dosuga.com/ , больше года сайт работал, но на днях на сервере что то поломалось и сайт был недоступен, потом все починили сайт заработал, но сейчас данные не заносятся в базу данных sql, все ...Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт эскорт услуг, пользователи периодически жалуются что при авторизации иногда попадают в чужой кабинет, нужно найти ошибку и исправить.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен ответственный человек, который готов уделять в день по 3-7 часов. Есть сайт знакомств 18+, на нем есть анкеты девушек, нужно будет заходить в анкету, и менять 4 поля, что от куда копировать скажу, в ...Закрыт6 лет назад
- $15
Нужно создать 47 анкет на сайте putanu.comЗавершен6 лет назад
- $20
Нужен человек с минимальными знаниями фотошопа(сделать скриншот, обрезать фото, сохранить) . Нужно скопировать 80 анкет с одного сайта (http://r.prostitutkip.com) на другой (http://prostitutki-moskvy777.com), Заходите на сайт http://r.prostitutkip.com заходите в каждую анкету, сохраняете все фото (Главное что бы на ...Завершен6 лет назад
Есть сайт http://putanu.com, оплата подключена, деньги приходят, счет пополняется, НО после того как я изменил прием платежей на счет внутренний счет в https://my.digiseller.ru , я не могу вывести деньги потому что не проверяется уникальный код автоматически, вручную ввожу ...Завершен6 лет назад
- $7
Нужен человек с минимальными знаниями фотошопа(сделать скриншот, обрезать фото, сохранить) . Нужно скопировать 40 анкет с одного сайта (http://vladivostok.sexros.biz) на другой (http://putanu.com), Заходите на сайт http://vladivostok.sexros.biz заходите в каждую анкету, сохраняете все фото(просто нельзя сохранить, нужно делать ...Завершен6 лет назад
Есть сайт http://putanu.com, нужно подключить ПС oplata.info так, что бы пользователь оплачивал какую либо сумму и она зачислялась на его внутренний баланс на сайте putanu.com. Предыдущий программист подключал ее, деньги приходили на мой кошелек в вебмани, а ...Завершен6 лет назад
Есть сайт http://carmoney-game.com/ , не могу настроить автовыплаты с кошелька payeer, когда пользователь заказывает выплаты, скрипт выдает внутреннюю ошибку. Нужно сделать что бы после заказа выплаты, деньги переводились на указанный пользователем счет в ПС Payeer.com ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть в наличии такой же скрипт как law-money.ru, есть база данных. Нужно установить скрипт на хостинг, подключить к базе данных и настроить мерчант payeer. Для тех кто знает php и sql проблем не ...Завершен10 лет назад