Нужно обработать несколько фото, заменив фон, цвет одежды или одежду, сделав фотографии уникальными, улучшить качество фото или хотя бы не потерять в качестве.
Редактировать 1048 фотографий, работа примерно на 4 часа
Внизу фото логотип, обрезать фото по логотип, повернуть горизонтально и сохранить не меняя имени файла. 500р. Сделать в течении 2 дней.
Заявки фрилансеров
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