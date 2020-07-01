Редактировать 1048 фотографий, работа примерно на 4 часа

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Закрыт16 заявок328 просмотров

Внизу фото логотип, обрезать фото по логотип, повернуть горизонтально и сохранить не меняя имени файла. 500р. Сделать в течении 2 дней.

5 лет назад
kot117
Котов 
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месяц назад

Заявки фрилансеров

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