Рекламная картинка с основой по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок309 просмотров

Необходимо сделать рекламную картинку.

Примеры:

https://sweet-life.online/primer1.png

https://sweet-life.online/primer2.png

https://sweet-life.online/primer3.png

Основа:

https://sweet-life.online/newvar.jpg

5 лет назад
guest_15830642036533
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Gonal
39 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
всё ок. отлично.
Мелкие правки и всё готово.

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