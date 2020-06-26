Добавить людей на фото

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Завершен11 заявок328 просмотров

необходимо на фото1 добавить человека с фото2, а так же блондикну крайнюю слева с фото3, блондинку крайнюю слева с фото4 или ее же с фото5

5 лет назад
MrMelki
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$5
1 день
Все отлично, выполнил задание в кратчайшие сроки, быстро внес необходимые правки. Рекомендую на 100%
Рекомендую, отличный позитивный заказчик, с которым комфортно работать!

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