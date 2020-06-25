Ретушь фото

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Закрыт26 заявок364 просмотра

Есть фотография кресла, снимали в студии на белом фоне. Нужно почистить фон, сделать его абсолютно белым, а само кресло сделать более ярким

Пишите цену за работу, в рублях

Нужно сделать в ближайший час, полтора

5 лет назад
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