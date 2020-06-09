Medunya

Екатерина Medunya

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн презентаций и слайдов

Сделаю для вас крутой дизайн слайдов, который доносит суть!

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Отзывы заказчиков

guest_15910880839121
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сделать презентацию комапнии
Работа выполнена на все 100% Получилась очень красивая и понятная презентацию. Много графики, иконок, что сделало презентацию очень привлекательной. Рекомендую исполнителя, все в срок, без нареканий. Будем обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик. Рекомендую!
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