Нарисовать вступительную картинку (в любом жанре/стиле) к статье на тему "послеродовая депрессия". Сам заголовок не нужно на картинке писать. ЦЕНА - 7 РУБЛЕЙ / 1 шт. Не нужно отвечать с предложением ...
Отрисовать в векторе или увеличить качество изображения
Необходимо перевести изображение в вектор или или увеличить качество изображении. Планируем использовать его для широкоформатной печати, нужно чтобы не было пикселей
Сразу пишите цену в рублях, без этого заявки не будут рассматриваться
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