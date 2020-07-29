Отрисовать в векторе или увеличить качество изображения

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Завершен11 заявок370 просмотров

Необходимо перевести изображение в вектор или или увеличить качество изображении. Планируем использовать его для широкоформатной печати, нужно чтобы не было пикселей

Сразу пишите цену в рублях, без этого заявки не будут рассматриваться

5 лет назад
Medunya
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
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Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую
Рекомендую, все отлично!

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