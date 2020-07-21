Прикрепили пример того, что нужно. К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта. ...
Создание креатива для Яндекс.Директ
Необходимо создать креатив для Яндекс.Директ.
Требования:
максимальный объем файла — 120 КБ;
формат файла — JPG, PNG или GIF;
размер в пикселях — 240×400.
Образец и смысловое наполнение во вложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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