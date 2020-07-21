Создание креатива для Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки279 просмотров

Необходимо создать креатив для Яндекс.Директ.

Требования:

максимальный объем файла — 120 КБ;

формат файла — JPG, PNG или GIF;

размер в пикселях — 240×400.

Образец и смысловое наполнение во вложении

5 лет назад
guest_15762166899201
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Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
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Александр
 
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Nasty_a_
Мазур 
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