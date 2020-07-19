Переделать фото в карандашный рисунок

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Завершен10 заявок536 просмотров

Необходимо переделать указанное фото переделать в карандашный рисунок. Пример прилагается

5 лет назад
Cherces
Адам 
40 лет
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9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

miller_lvl
Михаил 
27 лет
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Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Работу сделал оперативно и очень качественно! Рекомендую
Приятно было работать, задача была поставлена грамотно и понятно, заказчик приятен в общении.Рекомендую как заказчика.

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