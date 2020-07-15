Сделать изображение!

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Закрыт10 заявок722 просмотра

Нужно нарисовать реализм: 1. Дорогу и солнце

2. Зеркало заднего вида в автомобиле.

3. В зеркале заднего вида отражаются мужчина и женщина

4. Изобразить подвешенный автомобильный парфюм, и чтобы через его стекло светило солнце.

Цену предлагайте.

5 лет назад
ivan2017
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