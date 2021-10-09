Традиционная и digital иллюстрация для ваших проектов.

Занимаюсь созданием рисунков в традиционных техниках (акварель, карандаш, гуашь, масло), а также диджитал иллюстрации (Photoshop).

Берусь за отрисовку постеров и коллажей, принтов на одежду, разного рода портреты и простые анимации.

Помогу оформить полный диджипак для музыкального альбома.