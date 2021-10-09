Традиционная и digital иллюстрация для ваших проектов.
Занимаюсь созданием рисунков в традиционных техниках (акварель, карандаш, гуашь, масло), а также диджитал иллюстрации (Photoshop).
Берусь за отрисовку постеров и коллажей, принтов на одежду, разного рода портреты и простые анимации.
Помогу оформить полный диджипак для музыкального альбома.
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Портфолио
- Дизайн одежды67 просмотров
- Минималистичные архитектурные логотипы63 просмотра
- Фентезийная иллюстрация58 просмотров
- Портретный принт на одежду81 просмотр
- Иллюстрация53 просмотра
- Принты для футболок71 просмотр
- Digital52 просмотра
- Акварельные иллюстрации81 просмотр
- Обложка для CD83 просмотра
- Портрет муз группы81 просмотр