Дизайн обложки сингла

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт37 заявок689 просмотров

Подробности и максимально понятное видение иллюстрации расскажу при будущей коммуникации, работа не большая (одна иллюстрация для одного сингла) но должна быть оригинальной ( я буду проверять на оригинальность), готов тесно работать, чтоби результат был получен и не было непоняток, старательный исполнитель получит бонус.

5 лет назад
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