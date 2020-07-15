Дизайн обложки сингла

Подробности и максимально понятное видение иллюстрации расскажу при будущей коммуникации, работа не большая (одна иллюстрация для одного сингла) но должна быть оригинальной ( я буду проверять на оригинальность), готов тесно работать, чтоби результат был получен и не было непоняток, старательный исполнитель получит бонус.