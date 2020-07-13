Создание чертежей потолочных панелей + шаблонов для звездного неба

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Закрыт11 заявок604 просмотра

Нужен человек на постоянную работу для изготовления простых чертежей потолочных панелей (размещение на потолке, в нише и т.п.) + рисунок по точкам звездного неба на данной панеле

1. шаблоны рисуются по точкам с задаными размерами и количеством

2. Шаблоны нужны в CorelDraw

3. Нужен человек обладающий так художественным вкусом, так и техническими знаниями

4. Умение читать чертижи, а также выполнять простые чертежи

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