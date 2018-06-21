ugs-light

Ирина ugs-light

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Доработки сайта WordPress
WordPress
Спасибо Ирине за интересные задачи, очень приятно было работать!
C заданием справился отлично. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработать упаковку для светильника
Спасибо за работу. Все отлично.
Быстро и качественно сделала заказа. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Нужен файл для печати, космос
Успешное сотрудничество, четкая постановка задачи, предоплата. Рекомендую Ирину как адекватного и приятного в общении заказчика.
Очень довольны работой. Нарисовал красивую картинку, быстро и качественно. Сроки, коммуникация все супер. Продолжим сотрудничать. Рекомендую
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
На рабочий адрес сыпется спам!!!
Спасибо за хорошо поставленную задачу. Было очень приятно
Спасибо за работу, быстро и качественно разобрался с ситуаццией. Спасибо Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Silent1um
Юрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработка футажей
Очень приятно работать .Понятная постановка задачи, оперативность, всегда на связи. Только приятные впечатления от работы , рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответственный исполнитель, сделал качественное видео, учел все требования, всегда был на связи, все выполнено в сроки! Рекомендуем к сотрудничеству. Продолжаем с Юрой работать!
Ответный отзыв
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