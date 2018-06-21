Надо разработать каталог интерьерной продукции - разработка концепта - дизайн - подборка фотографий - необходимы визуализации интерьреов - каталог под печать тех задание скину в личку
- Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек на постоянную работу для изготовления простых чертежей потолочных панелей (размещение на потолке, в нише и т.п.) + рисунок по точкам звездного неба на данной панеле 1. шаблоны рисуются по точкам ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать (прорисовать детально чертежи) инструкции монтажа потолочных панелей для освещения Рассматриваются предложения только с портфолиоВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать следующие работы на сайте - Внести правки на существующий сайт по ТЗ. - Создать новые страницы (верстка, функционал) - Добавить систему букинга - ОптимизацияВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть чертеж корпуса (картинка с размерами) надо сделать его в формате stepЧертежи и Схемы9 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо сделать образец заставки для видео. Начало (появляющийся логотип) + концовка мне нужен сам файл заготовка, для дальнейшей работы с ним файл в after effects также надо смонтировать 2 видеоролика, продукция, ...Видеомонтаж37 заявокЗакрыт6 лет назад
есть примерно 10 фотографий, которые в дальнейшем будут использоваться для полиграфии надо обработать, сделать монтаж тематика кемпинг авто, авто на природе нужен качественный монтаж / обработка рассматриваются исполнители только ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Добавление страниц на сайт *сайт на 2х языках немецкий и англ - Разработка страницы под новый товар / дизайн страницы. Очень важно!!! обработка фотографий, если это необходимо!! - верстка - сайт ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы выполняем проекты по освещение, есть магазин, нужен проект оформления витрин магазина (2 окна в пол, примерно 4,2 х 2,5 метра). Жду предложений + портфолио детальная информация + фото магазина в личкуИнтерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать примерно 10 картинок. Интерьер самы простой, текстуры максимум пол. Необходимо показать освещение (LED подсветка, споты). Картинки: кухня, ванная комната, спальня, детская, гостинная Примерно как в файле детально ...3D-графика18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, есть упаковка для светильника, надо разработать дизайн самой упаковка вопросы в личкуДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется: 1. Обновить шаблон / либо исправить ошибки в старом 2. Обновить версию движка, если есть необходимость все подробности в личку магазин ledshop.com.uaИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
нужен файл для печати фотообои,. мотив космом размер стен примерно 5 х 4метра, соответственно нужен файл в большом разрешенииОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
кто может помочь разобраться на рабочий ящик, указанный на сайте сыпется спам кто то может помочь решить этот вопрос?Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать доработки в интернет магазине на платформе opencart 1. Добавить краткое описание товара * чтоб при наведении на товар в категории , появлялись его краткие характеристики 2. нумерация страниц должна быть перед описанием ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день надо исправить ошибку на сайте, не грузятся ряд страниц подробнее в личкуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо срочно нарисовать шаблон для сверления под волокно для звездного неба размер 3 х 4метра надо 3 разных мотива по 2000 точек каждый мотивы с галактической спиралью и также млечный путь ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день нужна картинка космоса с галактиками *поменьше розовых оттенков, для фотообоев размер готовой стенки 5 х 4 метра нужна картинка в хорошем качестве и подходящем разрешенииИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен программист, который зальет шаблон на сайт все вопросы в личкуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка магазина подробнее в личкуHTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад