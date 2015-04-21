Renaq

Евгений Renaq

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка интернет магазинов - качественно!

Занимаюсь созданием интернет магазинов на Opencart и Woocommerce.

Мои отзывы и Мое портфолио

Перед началом работы, необходимо предоставить ТЗ и обсудить все детали.

Если необходимо, могу предоставить исходник Брифа для заполнения.

Буду рад сотрудничеству.

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Остерегайтесь мошенников - мой подлинный скайп     createshopinua       (Обратите внимание, скайп не содержит пробелов, знаков препинания и цифр).

Работаю только через биржу Weblancer посредством выбора исполнителем на проект!

У меня нет менеджеров, работаю сам!

Если у вас есть вопросы - пишите через личные сообщения.

Чтобы открыть персональный проект - нажмите кнопку "Предложить работу" в моем профиле.

Спасибо за внимание.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Cabbage_girl
Елена 
49 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$820
10 баллов
9 лет назад
Создание интернет-магазина одежды с нуля
Я очень довольна результатами. Задача была - создание интернет-магазина одежды с нуля. Было проделана огромная работа. Поставленные задачи выполнялись профессионально, оперативно. Евгений всегда подсказывал наилучшие решения в реализации той или иной задачи. Нельзя не отметить неисчерпаемое терпение и порядочность Евгения при работе с заказчиками с минимальными знаниями об создании интернет магазинов. Спасибо! Все получилось, как и планировали.
Рекомендую сотрудничать с Еленой! Задача поставлена понятно, и всегда можно переспросить и уточнить.
Ответный отзыв
leto1987
Наталья 
43 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Интернет-магазин с возможностью собственного дизайна продукции
WordPress
Евгений очень ответственный исполнитель, всегда ищет наилучший вариант решения вопроса. Работает профессионально и оперативно! Всегда на связи и на любые свои вопросы я получала быстрые, полные и четкие ответы. Спасибо!
Советую к сотрудничеству Наталью! Хорошая постановка задачи, своевременная оплата! Приятный в общении человек. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
maalesia
Алеся 
43 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Интернет магазин
Хороший специалист, в работе опирается не только на ТЗ ,но советует как лучше сделать. Оперативен. Всегда на связи и можно решать все вопросы оперативно. Если появляются ошибки в работе сайта, всегда оперативно отвечает и если нужно будет, то и поправит! Работа над проектом немного затянулась( по статистике ,как у всех заказчиков интернет-магазинов) но объективно, в этом виноваты сами мы заказчики, так как то нужно подумать над чем-то, то поменять. Вообще процесс создание чего-то нового -это творческий процесс, соответственно и нельзя ориентироваться на 100% по сроком сдачи проекта. Всем советую и рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству Алесю! Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятный в общении человек. Всегда на связи.
Ответный отзыв
ugs-light
Ирина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$700
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин
Opencart
Быстрая и качественная работа. Хорошее понимание и выполнение всех наших пожеланий по проекту. Евгений всегда на связи. Было приятно работать. Интернет магазин ledshop.com.ua Рекомендую для сотрудничества. ps. продолжаем работать с Евгением по разным мелким доработкам, он всегда на связи и все выполняет. Так что рекомендую для сотрудничества.
Рекомендую к сотрудничеству Ирину! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за интересный проект!
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reuf
52 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$285
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин на Opencart
Opencart
Сайт был сделан даже раньше, очень удобно было общаться голосом. На все мои вопросы Евгений всегда отвечал и был на связи. Буду рекомендовать своим знакомым.
Спасибо за проект! Рекомендую сотрудничать с Андреем! Всегда на связи, точное ТЗ, оплата всегда вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Интернет-магазины
30 отзывов
от $200
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