Разработка интернет магазинов - качественно!
Занимаюсь созданием интернет магазинов на Opencart и Woocommerce.
Перед началом работы, необходимо предоставить ТЗ и обсудить все детали.
Если необходимо, могу предоставить исходник Брифа для заполнения.
Буду рад сотрудничеству.
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Остерегайтесь мошенников - мой подлинный скайп createshopinua (Обратите внимание, скайп не содержит пробелов, знаков препинания и цифр).
Работаю только через биржу Weblancer посредством выбора исполнителем на проект!
У меня нет менеджеров, работаю сам!
Если у вас есть вопросы - пишите через личные сообщения.
Чтобы открыть персональный проект - нажмите кнопку "Предложить работу" в моем профиле.
Спасибо за внимание.
Портфолио
- ИМ смартфонов, зарядок (США)1193 просмотра
- ИМ брэндовой косметики (Чехия)1100 просмотров
- Интернет-магазин LED ламп (Australia)1054 просмотра
- ИМ брэндовой детской мебели (USA)931 просмотр
- ИМ чая (USA)881 просмотр
- Интернет-магазин декора для дома1024 просмотра
- Интернет-магазин по продаже кожаных изделий931 просмотр
- ИМ сувениров для Киево-Могилянки794 просмотра
- ИМ LED-ламп905 просмотров
- Агенство недвижимости815 просмотров
- ИМ косметики для похудения831 просмотр
- ИМ водостойких телевизоров, систем "Умный Дом"746 просмотров
Отзывы заказчиков
$820
10 баллов
9 лет назад
Я очень довольна результатами. Задача была - создание интернет-магазина одежды с нуля. Было проделана огромная работа. Поставленные задачи выполнялись профессионально, оперативно. Евгений всегда подсказывал наилучшие решения в реализации той или иной задачи. Нельзя не отметить неисчерпаемое терпение и порядочность Евгения при работе с заказчиками с минимальными знаниями об создании интернет магазинов. Спасибо! Все получилось, как и планировали.
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничать с Еленой! Задача поставлена понятно, и всегда можно переспросить и уточнить.
$400
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Евгений очень ответственный исполнитель, всегда ищет наилучший вариант решения вопроса. Работает профессионально и оперативно! Всегда на связи и на любые свои вопросы я получала быстрые, полные и четкие ответы. Спасибо!
Ответный отзыв
Советую к сотрудничеству Наталью! Хорошая постановка задачи, своевременная оплата! Приятный в общении человек. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$750
10 баллов
9 лет назад
1С
Хороший специалист, в работе опирается не только на ТЗ ,но советует как лучше сделать. Оперативен. Всегда на связи и можно решать все вопросы оперативно. Если появляются ошибки в работе сайта, всегда оперативно отвечает и если нужно будет, то и поправит! Работа над проектом немного затянулась( по статистике ,как у всех заказчиков интернет-магазинов) но объективно, в этом виноваты сами мы заказчики, так как то нужно подумать над чем-то, то поменять. Вообще процесс создание чего-то нового -это творческий процесс, соответственно и нельзя ориентироваться на 100% по сроком сдачи проекта. Всем советую и рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству Алесю! Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятный в общении человек. Всегда на связи.
$700
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Быстрая и качественная работа. Хорошее понимание и выполнение всех наших пожеланий по проекту. Евгений всегда на связи. Было приятно работать. Интернет магазин ledshop.com.ua Рекомендую для сотрудничества. ps. продолжаем работать с Евгением по разным мелким доработкам, он всегда на связи и все выполняет. Так что рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству Ирину! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за интересный проект!
$285
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Сайт был сделан даже раньше, очень удобно было общаться голосом. На все мои вопросы Евгений всегда отвечал и был на связи. Буду рекомендовать своим знакомым.
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Рекомендую сотрудничать с Андреем! Всегда на связи, точное ТЗ, оплата всегда вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Интернет-магазины
30 отзывов
от $200
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