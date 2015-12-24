Необходимо нарисовать три изображения с беседками. Изображение чем больше размеры, тем лучше, минимум 800*800 Эскизы во вложении к проекту, нарисовал возможно не очень информативно, но при взаимном интересе к проекту - объясню подробно. ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее: 1. Title 2. Описание 3. Изображения товара Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215 Необходимо скопировать описание, title и вставить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Подготовить 6 баннеров для главной страницы http://moner.ru: 1. Доставка по Москве и Спб от 3000 руб. бесплатна 2. 5% карта на всё, после первой покупки (карта на фоне баннера) 3. ...Завершен8 лет назад
3 Баннера в карусели на главной странице http://moner.ru желательно пару вариантов на выбор 1. При покупке любого рюкзака вы заботитесь обудущем. Баннер о благотворительности. Нравится что-то простое – например очертания в ...Завершен9 лет назад
Описание во вложенииИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Провести подробный анализ низкой конверсии сайта Moner.ru и необходимые действия для ее повышения. Сейчас конверсия ниже 1% (при сопоставимости цен с конкурентами).Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Добрый день! Описал все необходимые доработки в файле. Сайт на Opencart 1.5.4.1 Прошу писать предложения с ориентиром по цене.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим сотрудник который будет добавлять, около 200 позиций на сайт в месяц + обновлять текущие цены. Кроме этого раз в день добавлять по одному посту на странице в контакте (позиция с сайта или картинка) ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добавление отзывов на яндекс маркетПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Обязанности: 1. Прием входящих звонков до 5 в неделю по заказам клиентов 2. Исходящие звонки по заказам на сайте до 7-10 в неделю 3. Поддержание группы в контакте 2 поста в день ...Служба поддержки96 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Для сайта Moner.ru 1. Написать три уникальные статьи по 2000 символов используя слова Эрго рюкзак, Ergobaby, Moner.ru 2. Написать две уникальные статьи по 2000 символов используя ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить три баннера под основным слайдером http://moner.ru/: 1. Рюкзаки 2. Багаж 3. Сумки для спорта Которые впишутся в общую стилистику сайта Размер 355х220Завершен11 лет назад
- $250
Доработать интернет магазин http://moner.ru/ Что необходимо: 1. На главной странице убрать баннеры справа, а карусель (сейчас это центральный баннер) растянуть в пропорции во всю ширину страницы. 2. С ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо добавить 50 отзывов на интернет-магазин moner.ru в яндекс-маркете, желательно с разных IP.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется комплексное продвижение сайта http://moner.ru/index.php?route=product/category&path=59 по запросам "рюкзаки" и "рюкзаки wenger", кроме этого продвижение группы в контакте http://vk.com/monerbags В заявке просьба указать стоимость продвижения в месяц и сколько потребуется времени оказаться в ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Необходимо установка и админка одного из шаблонов: http://www.templatemonster.com/ru/demo/46384.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/45048.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/45450.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/47225.html В работы входит настройка шаблона, русификация, настройка почты, перенесение на хостинг.Наполнение не требуется.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать сайт - визитку компании под ключ. Возможно на основе сущ. шаблона. Основные пожелания: 1. На все разделы необходимы уникальные картинки или анимация объясняющая принцип работы. Ориентировочно их ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим оператор в интернет-магазин на прием заказов http://moner.ru/ Заказов сейчас как таковых нет - в ближайшие 3-6 месяцев более ста заказов в месяц не ожидается. Просьба написать Ваши ожидания по поддержке в месяц.Служба поддержки6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Интересует каждодневное размещение записей на стене в группе http://vk.com/monerbags по теме сумки, ориентировочно 2-3 в день. Просьба писать стоимость поддержки в месяц.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад