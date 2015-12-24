Zorg4411

Александр Zorg4411

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать три картинки с беседками

    Необходимо нарисовать три изображения с беседками. Изображение чем больше размеры, тем лучше, минимум 800*800 Эскизы во вложении к проекту, нарисовал возможно не очень информативно, но при взаимном интересе к проекту - объясню подробно. ...

    PHP
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Описание в карточке товара

    Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее: 1. Title 2. Описание 3. Изображения товара Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215 Необходимо скопировать описание, title и вставить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры

    Подготовить 6 баннеров для главной страницы http://moner.ru: 1. Доставка по Москве и Спб от 3000 руб. бесплатна 2. 5% карта на всё, после первой покупки (карта на фоне баннера) 3. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры + логотип + фавикон

    3 Баннера в карусели на главной странице http://moner.ru желательно пару вариантов на выбор 1. При покупке любого рюкзака вы заботитесь обудущем. Баннер о благотворительности. Нравится что-то простое – например очертания в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Анализ SEO продвижения

    Добрый день! Провести подробный анализ низкой конверсии сайта Moner.ru и необходимые действия для ее повышения. Сейчас конверсия ниже 1% (при сопоставимости цен с конкурентами).

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавление позиций на сайт

    Необходим сотрудник который будет добавлять, около 200 позиций на сайт в месяц + обновлять текущие цены. Кроме этого раз в день добавлять по одному посту на странице в контакте (позиция с сайта или картинка) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3 баннера на первой странице

    Необходимо добавить три баннера под основным слайдером http://moner.ru/: 1. Рюкзаки 2. Багаж 3. Сумки для спорта Которые впишутся в общую стилистику сайта Размер 355х220

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать сайт

    $250

    Доработать интернет магазин http://moner.ru/ Что необходимо: 1. На главной странице убрать баннеры справа, а карусель (сейчас это центральный баннер) растянуть в пропорции во всю ширину страницы. 2. С ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта

    Требуется комплексное продвижение сайта http://moner.ru/index.php?route=product/category&amp;path=59 по запросам "рюкзаки" и "рюкзаки wenger", кроме этого продвижение группы в контакте http://vk.com/monerbags В заявке просьба указать стоимость продвижения в месяц и сколько потребуется времени оказаться в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка шаблона

    $500

    Необходимо установка и админка одного из шаблонов: http://www.templatemonster.com/ru/demo/46384.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/45048.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/45450.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/47225.html В работы входит настройка шаблона, русификация, настройка почты, перенесение на хостинг.Наполнение не требуется.

    Настройка почтыHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание корпоративного сайта

    Необходимо создать сайт - визитку компании под ключ. Возможно на основе сущ. шаблона. Основные пожелания: 1. На все разделы необходимы уникальные картинки или анимация объясняющая принцип работы. Ориентировочно их ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оператор в интернет магазин

    Необходим оператор в интернет-магазин на прием заказов http://moner.ru/ Заказов сейчас как таковых нет - в ближайшие 3-6 месяцев более ста заказов в месяц не ожидается. Просьба написать Ваши ожидания по поддержке в месяц.

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Записи на стене

    $100

    Интересует каждодневное размещение записей на стене в группе http://vk.com/monerbags по теме сумки, ориентировочно 2-3 в день. Просьба писать стоимость поддержки в месяц.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

viktor_meblenko
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать три картинки с беседками
PHP
Александр-адекватный и честный заказчик. Задачу поставил четко, коррективы вносил обосновано,всегда был доступен для связи. Оплата своевременно и в полном объеме. Рекомендую Александра как заказчика.
Отлично - в срок и то что хотелось, отрисованы все беседки с соблюдением всех размеров.
Ответный отзыв
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Описание в карточке товара
Все отлично. Мгновенная оплата, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству :)
Рекомендую, все сделано качественно. Созвонились, проговорили и работа была закончена в кротчайшие сроки.
Ответный отзыв
sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Баннеры
Сотрудничество с Александром понравилось: задача поставлена четко, коммуникация корректная, оплата своевременная. Рекомендую.
Отличное исполнение заказа, было пару исправлений из разряда "так будет лучше, мне кажется" - Виталий быстро среагировал и поправил.
Ответный отзыв
alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Баннеры + логотип + фавикон
Александр четко ставит задачу. А высокий уровень доверия - помогает выполнить работу как надо. Сделка оплачена вовремя. Советую!
Всем рекомендую работу с Иваном, мое ТЗ было сделано за 1 день, быстрее еще не получалось)) Качество тоже на высоком уровне.
Ответный отзыв
MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Анализ SEO продвижения
Александр надежный партнер в работе. Оплата в срок и в полном объеме. Четкое ТЗ, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все качественно и в срок. Кроме этого анализ был сделан очень развернуто (около 25стр.) и написан понятным языком. Будем сотрудничать дальше, всем рекомендую.
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