Добавление позиций на сайт

Необходим сотрудник который будет добавлять, около 200 позиций на сайт в месяц + обновлять текущие цены.

Кроме этого раз в день добавлять по одному посту на странице в контакте (позиция с сайта или картинка)

Требования: соблюдение строгих правил заполнения (алгоритм названия у всех одинаковый, добавление опций, бренда и т. д.)

С примером карточки можно ознакомиться по адресу: http://moner.ru/rukzaki/ryukzaki-dakine/ryukzak-dakine-eve-28l-pwc-patchwork-camo-kamuflyazhnyj-0610934861143

Прошу присылать ориентировочные расценки на услуги.