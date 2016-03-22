Наполнение сайта на Joomla

Есть простой сайт-визитка на Joomla. Его надо наполнить текстами, картинками, таблицами и мета-тегами (Title, Description и Keywords). Весь материал будет предоставлен исполнителю.

Пишите свои примерные расценки. Мне надо понимать порядок цен. Показывайте работы.

И самое главное. Приоритет не у тех, кто в сервисе под 10 лет и имеет более 500 положительных отзывов, а у тех, кто умеет грамотно наполнять сайты на Joomla и может это подтвердить примерами.

PS. У тех, кто не сообщает примерную вилку цен на данную услугу, шансов быть выбранными на порядок меньше.