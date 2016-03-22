Наполнение сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок251 просмотр

Есть простой сайт-визитка на Joomla. Его надо наполнить текстами, картинками, таблицами и мета-тегами (Title, Description и Keywords). Весь материал будет предоставлен исполнителю.

Пишите свои примерные расценки. Мне надо понимать порядок цен. Показывайте работы.

И самое главное. Приоритет не у тех, кто в сервисе под 10 лет и имеет более 500 положительных отзывов, а у тех, кто умеет грамотно наполнять сайты на Joomla и может это подтвердить примерами.

PS. У тех, кто не сообщает примерную вилку цен на данную услугу, шансов быть выбранными на порядок меньше.

Joomla
9 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Лере за терпение в выполнении, как оказалось, не самой простой задачи (в виду определенных сложностей со структурой сайта). Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличная заказчица. Чёткое ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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