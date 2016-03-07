Наполнить сайт объектами недвижимости

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Закрыт9 заявок200 просмотров

Наполнить сайт 12x12.ru частными объявлениями (объектами недвижимости), фото, описание, цена и тд во все города россии с сайта "заданного".

Желательно -автоматизировано парсером.

около 15 000 позиций

9 лет назад
gorunovd
Дмитрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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