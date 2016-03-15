фото и текст предоставляются.
Наполнение контентом
Интернет-магазин косметики и парфюмерии. Описание продукции парфюмерия, косметика, средства по уходу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно найти в интернете и добавить на сайт около 500 Российских событий-фестивалей. Любой направленности. Этно, музыкальные, творческие, городские и т.д. Информация нужна в виде - имя фестиваля - картинки-постер фестиваля ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, необходимо наполнить сайт. Тематика сайта - профессиональное консалтинговое агентство (в сфере строительного бизнеса). Есть список услуг, которыми занимается наша компания, необходимо сделать описание для каждой услуги. Обязателен опыт работы с похожими ...Завершен9 лет назад
Необходимо выкладывать готовые статьи ежедневно на сайт lifeha.ru сайт e-zaim.ru Ставка 50 р. за статью. Жду ваших предложений.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Проект на joomla 3.5 Нужно - разместить, отформатировать готовые тексты. Где-то несколько строк от себя дописать. - подобрать в сети иллюстрации, обрезать, уменьшить картинки - перенести с других сайтов ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть интернет магазин, необходимо наполнить товаром (товар берется с указанных Заказчиком сайтов) 1 фотография, описание цена Планируется всего порядка 2 тысяч позиций. Просьба давать ...Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайт doors-m.ru надо добавить новые позиции. примерно 1000-1500 фотографий с описаниями. (карточка товара как на сайте). И настроить фильтры. Сайт на битриксе, есть автоматическая загрузка их эксель. Нужен специалист по битриксу.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добавить товары с описанием и картинкой на сайт ! БИТРИКС! Только для тех кто знает Битрикс и не требует доп разъяснений!Завершен9 лет назад
- $8
Добрый день! Нужен исполнитель, который сможет по инструкции копировать сайты. Сайтов всего 8 штук. Задача такая - я предоставляю html-файлы сайта. В эти файлы нужно вносить соответствующие изменения, предварительно загрузив их на хостинг ...Завершен9 лет назад
- $150
Добрый день! Есть интернет-магазин joomla+jomshopping sportsimvol.ru Вот пример текущей карточки товара sportsimvol.ru/katalog/ku... В настоящий момент атрибуты(в примере "высота") и зависящая цена выводятся выпадающим списком. Также не указывается "Наличие" Нужно, чтобы были видны ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад