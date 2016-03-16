Наполнение сайта

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Завершен12 заявок278 просмотров

Доброго времени суток, необходимо наполнить сайт. Тематика сайта - профессиональное консалтинговое агентство (в сфере строительного бизнеса).  Есть список услуг, которыми занимается наша компания, необходимо сделать описание для каждой услуги. 

Обязателен опыт работы с похожими статьями и компаниями и в таких направлениях как Лицензирование, Сертификация, Саморегулирование, Обучение и аттестация по различным областям (охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность, пожарно-технический минимум, повышение квалификации).

9 лет назад
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Все круто, всем рекомендую!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад