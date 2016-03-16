Наполнение сайта

Доброго времени суток, необходимо наполнить сайт. Тематика сайта - профессиональное консалтинговое агентство (в сфере строительного бизнеса). Есть список услуг, которыми занимается наша компания, необходимо сделать описание для каждой услуги.

Обязателен опыт работы с похожими статьями и компаниями и в таких направлениях как Лицензирование, Сертификация, Саморегулирование, Обучение и аттестация по различным областям (охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность, пожарно-технический минимум, повышение квалификации).