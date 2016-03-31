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Копирование сайта (перенос 9 статей)
Добрый день!
Нужен исполнитель, который сможет по инструкции копировать сайты. Сайтов всего 8 штук.
Задача такая - я предоставляю html-файлы сайта. В эти файлы нужно вносить соответствующие изменения, предварительно загрузив их на хостинг через FTP.
Затем отредактировать соответствующие файлы со статьями - 9 статей. Их предоставляю для каждого сайта в отдельном вордовском документе.
Еще нужно на каждый сайт добавить Яндекс-карту, Яндекс-метрику, Яндекс-вебмастер (есть инструкция, как это делается).
По времени на сайт тратиться 20-30 минут.
Цена за перенос одного сайта - 70 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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