Копирование сайта (перенос 9 статей)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки221 просмотр

Добрый день!

Нужен исполнитель, который сможет по инструкции копировать сайты. Сайтов всего 8 штук.

Задача такая - я предоставляю html-файлы сайта. В эти файлы нужно вносить соответствующие изменения, предварительно загрузив их на хостинг через FTP.

Затем отредактировать соответствующие файлы со статьями - 9 статей. Их предоставляю для каждого сайта в отдельном вордовском документе.

Еще нужно на каждый сайт добавить Яндекс-карту, Яндекс-метрику, Яндекс-вебмастер (есть инструкция, как это делается).

По времени на сайт тратиться 20-30 минут.  

Цена за перенос одного сайта - 70 рублей.

HTML
9 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
9 лет назад
$8
1 день
Евгений выполнил работу без каких-либо нареканий - все аккуратно и оперативно. Видно, что человек нормально разбирается в верстке. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Алексей очень хороший заказчик. Задание было поставлено четко, с оплатой также проблем не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
9 лет назад