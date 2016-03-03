Требуется контент менеджер на постоянную удаленную работу (на Magento)

1. Сложная система управления, основанная на Magento

2. Отдельная система по управлению фотографиями и всем графическим контентом

Для наполнения интернет-магазина мебели приглашаются люди, являющиеся продвинутыми пользователями ПК.

Новичок не разберется в нашей системе управления!

Нам нужен человек со следующими качествами:

- Ответственность за результат!

- Усидчивость и аккуратность

- Письменная и компьютерная грамотность (продвинутый юзер ПК)

- Наличие свободного времени и возможность быть on-line

- Не пропадать на несколько дней непонятно куда - увольнение сразу без объяснения причин

- Не менее 5 часов в день свободного времени, как минимум 4 дня в неделю из 7

- Только долгосрочное сотрудничество!

- Возраст строго от 23 лет

Если Вы не отвечаете вышеперечисленным требованиям, то не стоит отвечать. Давайте уважать время друг друга.

Внимание! Прежде чем ответить на проект,

1) посмотрите наш тренинг rumpatrain.livejournal.com

2) Просмотреть руководство контентщика

https://docs.google.com/document/d/1J-PK3TZdVk7HLFPYJztmo3fEIJt6xnrVcUExkWVtrOM/edit?usp=sharing

С теми кто не смотрел тренинг и не читал руководство, мы не общаемся! Не потому что мы такие вредные, просто мы ценим свое и ваше время. Тренинг познакомит вас с нашей системой, поможет оценить фронт работ, разобраться в этапах ее выполнения и избавит от лишних вопросов.

Далее для выбранного кандидата собеседование по Скайпу.

Наш сайт - rumpa.ru

Оплата - 150р в час