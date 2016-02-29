Есть образец HTML-страницы: http://riki-a.com.ua/inner.html Есть также 5 word-документов, которые нужно оформить по образцу, абсолютно аналогично, с теми же настройками стилей, но с другими данными. Т. к. вариативности результата не предполагается, критериев ...
Публикация объявлений на авито
Нужно будет опубликовывать 4 объявления по 3 раза в день с 02.03 - 07.03. Тексты писать не нужно, они есть, картинки тоже есть. С ваc прокси и переадресация на номер. Предлагайте цены за 1 объявление.
Заявки фрилансеров
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