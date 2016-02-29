Публикация объявлений на авито

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Закрыт4 заявки192 просмотра

Нужно будет опубликовывать 4 объявления по 3  раза в день с 02.03 - 07.03. Тексты писать не нужно, они есть, картинки тоже есть. С ваc прокси и переадресация на номер. Предлагайте цены за 1 объявление. 

9 лет назад
Victor125
Виктор 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров