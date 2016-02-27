Поиск информации в сети

По определенным ключевым запросам нужно: найти в Youtube и составить список Ютюберов + их контактные данные.

Работа должна быть сдана до 1-го марта. Оплата за количество контактов. Ютюберы нужны только иностранцы.

Поиск по таким фразам:

layers of fear

MEDUSA’S LABYRINTH

Indie Horror Game

и другие. Т.е. мы ищем летсплееров которые играют в ужастики и их контакты.

Как делать, шаг за шагом:

1) По ключевому слову находим видео и переходим на канал

http://joxi.ru/Dr86LZ6FkpJMj2

2) На канале нажимаем вкладку о канале

http://joxi.ru/KAg83e8IgVNKJr

3) Там берем его контакты и записываем это все в эксельную таблицу (или гугл таблицу)

http://joxi.ru/krDOyJOs03g4DA