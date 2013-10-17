bigzur

Артем bigzur

 
44 годаРоссия/Казань
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

  • Поиск информации в сети

    По определенным [b]ключевым запросам[/b] нужно:  найти в [b]Youtube[/b] и составить [b]список Ютюберов[/b] + [b]их контактные данные. Работа должна быть сдана до 1-го марта. Оплата за количество контактов. Ютюберы нужны только иностранцы. Поиск по таким фразам: layers of fear MEDUSA’S ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анализ ниши и оценка возможностей получения SEO трафика

    Добрый день, мы хотим сделать новый проект, нам нужен комплексный анализ ниши и оценка возможностей получения трафика через SEO. Регион: - США + Весь мир, английский язык - Ниша: сплетни, новости про звезд, фото, видео - Один из ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод с Русского на Немецкий

    Нужно перевести приложенный документ. Это текста для игры. Константы слева переводить или редактировать не нужно https://www.dropbox.com/s/ky4n5dj6p1yati9/translate.jpg Укажите финальную стоимость за перевод и сроки выполнения заказа. Желаемый способ оплаты: на любую кредитную карту или счет в банке РФ, ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзор для мобильной игры (iOS / Android) 3д шутер

    Нужно написать обзор к игре 3000-3500 знаков без пробелов. Ссылки для скачки: https://itunes.apple.com/us/app/toy-patrol-hellowen-2013-tiny/id690381004 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roonto.toyspatrol Пример подобных обзоров: http://www.iphones.ru/tag/igryi http://4pda.ru/2013/10/17/119718/

    AndroidiOS
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Трейлер для игры

    Нужно сделать трейлер игры: 1) Длительность 1 минута 2) Мы предоставляем все материалы (графику в PSD, Музыку, Видео игры) 3) Сценарий Пример для оценки сложности: http://youtu.be/uLzJhOKpHfE (на данном примере с 18 секунды видео игры, мы это видео предоставим) NB!!!: Не ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка экранов для игры в PhotoShop

    1) Есть шаблонный PSD фаил с дизайном игры, где присутствуют все элементы интерфейса игры. 2) Есть черновые, схематический наброски от руки по каждому экрану, где что должно стоять, функционал. 3) Нужно красиво переверстать из шаблонного ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск фотографий для игры Найди Отличия

    Нужно найти для игры "Найди 10 Отличий" хорошие, интересные, симпатичные фотографии на заданные темы: еда, архитектура, люди т.д. Мы ищем на фликре, можно и в другом месте… Нужно 100-500 фотографий подобрать и передать нам. Напишите (1) сколько ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестирование игры для ВК

    http://vk.com/app2964896 1) Нужно протестировать, поиграть 2) Написать мнение с позиции геймера 3) Плюсы и минусы игры 4) Что хорошо, что плохо 5) Играть не менее 5 раз пока не закачаться жизни Ставку только сюда. В приват писать не надо.

    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 23 статьи по 250 слов ENL

    Нужно написать 23 статьи по заданным темам на английском. Статьи не большие, по 250 слов каждая. Тематика - знакомства. Укажите стоимость за все и сроки. Нужно быстро

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Значки для супер фишек

    В атаче скрин. Нужно нарисовать новые знаки супер фишер. Красивые ) Чтобы на все камни ложились без проблем. Они сейчас есть на камнях, но не красивые. Всего 5 знаков: удаление строки, удаление ряда, бомба - удаление всех вокруг, молния - удаление всех одного ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Звуки к игре

    Нужно подобрать или создать звуки к игре. - фоновая музыка - звуки взрывов, стекла битого, перемещения объектов и т.д.

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш анимация

    Нужна помощь по флеш анимации спец эфектов: - огонь - молния - взрывы - дождь и т.д. Пожалуйста укажите примеры работ и примерные расценки.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ёжик в векторе

    Для игры нужен ёжик в векторе. Можно из клипарта. Дешего. игра: http://bigzur.ru/games/smartlover/main.html ёжик будет мешать бегать мужичку

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать иллюстрации в векторе.

    Нужно нарисовать иллюстрации в векторе. Размер Примерно 750на500пикс. Сюжет: Красная площадь, кремль. Пара целуется. Злой полицейский не доволен. :) _________________________________________ Нужны такие иллюстрации: 1) начальное меню (на базе основной иллюстрации) Отличия - название игры, кнопка старт, кнопка правила 2) основная иллюстрация кадр ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт дешево и быстро

    Требуется рерайтить 6 статей. Каждая статья 3-4000 символов без пробелов. Тематика: любовь, взаимоотношения. Укажите стоимость за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
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Наташа 
46 летУкраина
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angel_1987
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10 баллов
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Zozulya
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14 лет в сервисе
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месяц назад
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10 лет назад
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Спасибо за сотрудничество! :)
Получились великолепные, грамотные текста. Спасибо!
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