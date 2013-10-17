В атаче скрин. Нужно нарисовать новые знаки супер фишер. Красивые ) Чтобы на все камни ложились без проблем. Они сейчас есть на камнях, но не красивые. Всего 5 знаков: удаление строки, удаление ряда, бомба - удаление всех вокруг, молния - удаление всех одного ...