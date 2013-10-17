По определенным [b]ключевым запросам[/b] нужно: найти в [b]Youtube[/b] и составить [b]список Ютюберов[/b] + [b]их контактные данные. Работа должна быть сдана до 1-го марта. Оплата за количество контактов. Ютюберы нужны только иностранцы. Поиск по таким фразам: layers of fear MEDUSA’S ...
- Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем художника для проекта. Нужно разработать: 1) Пару персонажей 2) Пару фонов 3) Интерфейс Бюджет проекта обсуждаем. Пожалуйста, пришлите ссылку на портфолио.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, мы хотим сделать новый проект, нам нужен комплексный анализ ниши и оценка возможностей получения трафика через SEO. Регион: - США + Весь мир, английский язык - Ниша: сплетни, новости про звезд, фото, видео - Один из ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести приложенный документ. Это текста для игры. Константы слева переводить или редактировать не нужно https://www.dropbox.com/s/ky4n5dj6p1yati9/translate.jpg Укажите финальную стоимость за перевод и сроки выполнения заказа. Желаемый способ оплаты: на любую кредитную карту или счет в банке РФ, ...Переводы8 заявокЗакрыт10 лет назад
1) Нужно установить OpenCart на русском 2) Перевести Цены в рубли 3) Поменять шаблонИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать обзор к игре 3000-3500 знаков без пробелов. Ссылки для скачки: https://itunes.apple.com/us/app/toy-patrol-hellowen-2013-tiny/id690381004 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roonto.toyspatrol Пример подобных обзоров: http://www.iphones.ru/tag/igryi http://4pda.ru/2013/10/17/119718/Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать трейлер игры: 1) Длительность 1 минута 2) Мы предоставляем все материалы (графику в PSD, Музыку, Видео игры) 3) Сценарий Пример для оценки сложности: http://youtu.be/uLzJhOKpHfE (на данном примере с 18 секунды видео игры, мы это видео предоставим) NB!!!: Не ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
1) Есть шаблонный PSD фаил с дизайном игры, где присутствуют все элементы интерфейса игры. 2) Есть черновые, схематический наброски от руки по каждому экрану, где что должно стоять, функционал. 3) Нужно красиво переверстать из шаблонного ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно найти для игры "Найди 10 Отличий" хорошие, интересные, симпатичные фотографии на заданные темы: еда, архитектура, люди т.д. Мы ищем на фликре, можно и в другом месте… Нужно 100-500 фотографий подобрать и передать нам. Напишите (1) сколько ...Прочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://vk.com/app2964896 1) Нужно протестировать, поиграть 2) Написать мнение с позиции геймера 3) Плюсы и минусы игры 4) Что хорошо, что плохо 5) Играть не менее 5 раз пока не закачаться жизни Ставку только сюда. В приват писать не надо.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать 23 статьи по заданным темам на английском. Статьи не большие, по 250 слов каждая. Тематика - знакомства. Укажите стоимость за все и сроки. Нужно быстроКопирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
В атаче скрин. Нужно нарисовать новые знаки супер фишер. Красивые ) Чтобы на все камни ложились без проблем. Они сейчас есть на камнях, но не красивые. Всего 5 знаков: удаление строки, удаление ряда, бомба - удаление всех вокруг, молния - удаление всех одного ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно подобрать или создать звуки к игре. - фоновая музыка - звуки взрывов, стекла битого, перемещения объектов и т.д.Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно подключить несколько флеш игр к соц сетям + написать серверную часть для них на php + mysqlВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно подключить несколько флеш игр к соц сетям + написать серверную часть для них на php + mysqlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь по флеш анимации спец эфектов: - огонь - молния - взрывы - дождь и т.д. Пожалуйста укажите примеры работ и примерные расценки.Анимация7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для игры нужен ёжик в векторе. Можно из клипарта. Дешего. игра: http://bigzur.ru/games/smartlover/main.html ёжик будет мешать бегать мужичкуИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется дизайн игры. В приложение увидите аналог такой игры.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать иллюстрации в векторе. Размер Примерно 750на500пикс. Сюжет: Красная площадь, кремль. Пара целуется. Злой полицейский не доволен. :) _________________________________________ Нужны такие иллюстрации: 1) начальное меню (на базе основной иллюстрации) Отличия - название игры, кнопка старт, кнопка правила 2) основная иллюстрация кадр ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайтить 6 статей. Каждая статья 3-4000 символов без пробелов. Тематика: любовь, взаимоотношения. Укажите стоимость за 1000 символов без пробелов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад