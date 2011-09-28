Ёжик в векторе

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Завершен8 заявок202 просмотра

Для игры нужен ёжик в векторе.

Можно из клипарта.

Дешего.

игра:

http://bigzur.ru/games/smartlover/main.html

ёжик будет мешать бегать мужичку

14 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web-lan
Алекс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Было очень приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

web-lan
Алекс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад