Макет рекламы для туристического журнала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок179 просмотров

Предназначение макета: реклама в журнал о путешествиях.

Сроки сдачи: 29.09.

Бюджет: 35$

ЦА: деловые люди, увлекающиеся туризмом и путешествиями.

Размер макета: на журнальную страницу 214х307 мм.

Стиль оформления: минимализм, должно выглядеть изящно и небанально.

Содержание: реклама путешествий на Филлипины и в Перу.

Контент: иллюстрация (должно быть изображено лицо туземца в национальном убранстве) + небольшая текстовая информация.

14 лет назад
ABTT
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Макет выполнен качественно и в срок. Было приятно совместно работать. Спасибо!
Рекомендую! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад