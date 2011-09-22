Рисование локаций к браузерной игре

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок125 просмотров

Нужно нарисовать Центральную локацию - Городскую площадь (с анимацией подсвечивания зданий при выборе)

14 лет назад
SlavX
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров