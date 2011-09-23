Перевести eps и ai в png

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Завершен4 заявки261 просмотр

Есть 13 логотипов, их нужно перевести в png 85-100x45 - черно-белые по образцу

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Shmzkh
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная и оперативная работа. Рекомендую!
Отличный, коммуникабельный работодатель. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Shmzkh
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад