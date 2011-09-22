Нарисовать график в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок322 просмотра

Требуется нарисовать красивый график в векторе, ничего сложного - две прямые и кривая.

Главное выполнить все в определенных тонах, которые я вышлю на почту.

Оплата - 500р.

Сроки - до вторника.

14 лет назад
fanbu
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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