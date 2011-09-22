Требуется нарисовать 2 цветные, красивые, оригинальные картинки для шапки сайта. Самого сайта еще нет. Будет рисоваться под нарисованные Вами картинки. На Первой картинке изображен мужчина на Второй женщина: ...
Нарисовать график в векторе
Требуется нарисовать красивый график в векторе, ничего сложного - две прямые и кривая.
Главное выполнить все в определенных тонах, которые я вышлю на почту.
Оплата - 500р.
Сроки - до вторника.
Заявки фрилансеров
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